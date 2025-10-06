В Ульяновске насильника поймали благодаря видеокамерам Росгвардии

Суд Железнодорожного района Ульяновска удовлетворил ходатайство следствия и принял решение о заключении под стражу мужчины, обвиняемого в изнасиловании (ч.1 ст.131, до шести лет лишения свободы) и разбое (ч.2 ст.162 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Об этом в понедельник сообщило следственное управление СКР по Ульяновской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, преступление было совершено в Железнодорожном районе Ульяновска, в районе частного сектора, рано утром 28 сентября. Около пяти утра женщина шла на работу. В сквере, в районе дома №2 на Чистопрудной улице, на нее напал неизвестный, угрожавший горлышком разбитой бутылки. Крики о помощи никто не слышал. Мужчина изнасиловал женщину и отобрал у нее 2 тыс. руб. Преступник не подумал, что как раз рядом с этим сквером находится территория регионального управления Росгвардии. Наличие в этой зоне камер видеонаблюдения как раз и помогло в дальнейшем оперативно раскрыть преступление.

Женщина сразу же обратилась в полицию. Следователями-криминалистами следственного управления СКР были изъяты необходимые вещественные доказательства, в том числе предметы, содержащие биологический материал предполагаемого преступника. Также изъяты видеозаписи с камер наружного видеонаблюдения системы «Безопасный город», зафиксировавшие передвижения преступника.

В СУ СКР отмечают, что «незамедлительно была назначена генетическая судебная экспертиза в приволжском филиале судебно-экспертного центра СКР, был установлен генетический профиль преступника и выявлено совпадение с лицом, ранее попадавшим в поле зрения правоохранительных органов. После сопоставления результатов генетической экспертизы с изъятыми видеозаписями подозреваемый был задержан.

Обвиняемый вину не признает. В ведомстве отмечают, что ранее по приговору суда обвиняемый уже отбывал срок в колонии, но за что конкретно, ведомство, ссылаясь на тайну следствия, пока не раскрывает.

На минувшей неделе «Российская газета» на основе отчетности правоохранительных органов составила рейтинг безопасности городов России, в котором Ульяновск занял 11 место по безопасности среди столиц субъектов РФ. Эксперты отметили, что Ульяновск отличается «низким уровнем тяжких преступлений». Однако наблюдатели отмечают, что только за минувшую неделю СМИ обратили внимание на три резонансных тяжких преступления: убийство таксиста, убийство игроманом супруги с малолетними детьми и это изнасилование с разбоем.

Андрей Васильев, Ульяновск