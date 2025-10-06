Челябинца осудили за производство 19 кг мефедрона

Челябинский областной суд признал виновным жителя региона в незаконном производстве 19 кг мефедрона и попытке продать наркотики (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ; ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что в сентябре прошлого года местный житель в составе организованной группы в частном доме в селе Клепалово Каслинского района произвел мефедрон. Часть наркотических средств массой 8 кг соучастники поместили в тайник.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли мефедрон из незаконного оборота. В отношении двоих сообщников фигуранта уголовное дело выделили в отдельное производство.

Организованную группу задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Они возбудили и расследовали уголовное дело.

