Слоны, на которых можно облокотиться

На фоне гигантизма динозавров и прочих страхолюдных обитателей Земли прошлых эпох вымершие карликовые формы даже таких крупных животных, как слон и бегемот, остается в тени. Между тем, с точки зрения науки это гораздо более интересное явление, которое незаслуженно пребывает на обочине современной палеонтологии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скелет карликового слона

Фото: wikipedia.org Скелет карликового слона

Фото: wikipedia.org

Первая находка

Как известно, археологические раскопки на средиземноморских островах — Сицилии, Мальте, Кипре, Крите — начались в 10-е годы XIX века. Менее известно, что почти сразу там к археологам присоединились палеонтологи, искавшие фоссилии допотопных животных в подтверждение теории катастроф Кювье (1812) и античных легенд и мифов о гигантских существах с телом человека и драконьим хвостом, которых олимпийские боги уничтожили в ходе гигантомахии, генерального сражения с ними близ Везувия, что, впрочем, тоже укладывалось в катастрофизм барона Кювье.

Следов гигантских монстров, уже имевших тогда имя и облик динозавров, палеонтологи XIX века, как ни старались, на островах не нашли, зато обнаружили прямо противоположный артефакт — останки миниатюрного слона размером с ослика, высотой в холке около метра и весом около 200 кг, то есть он был в три раза ниже и в 40 раз легче современного африканского слона.

Нашли его останки в пещере на Мальте в 1859 году во время рытья котлована под водохранилище. Описал его британский палеонтолог и вице-президент Лондонского Королевского общества Хью Фальконер. Назвал он его Elephas melitensis, то есть слон мальтийский. А назвав его так, почти сразу умер, и тогда другой британский палеонтолог Джордж Баск (он, кстати, родился в Санкт-Петербурге, где его отец торговал сукном) дал мальтийскому карликовому слону научное название Elephas falconeri в честь своего покойного шефа. Потом, когда на средиземноморских островах были найдены фоссилии других вымерших слонов, тоже небольшого размера, но все-таки не таких маленьких, как Elephas falconeri, возникла нужда отнести их к разным родам, и этот палеозойский слоник снова стал мальтийским — Palaeoloxodon melitensis, а потом опять P. falconeri.

Когда жили карликовые слоны

Подобная свистопляска в биноминальных научных названиях видов не редкость в таксономии и примерно такая же, как у палеонтологов в определении возраста вымерших видов животных, в том числе карликовых слонов. И тут все время что-то уточняется, опровергается, снова уточняется, снова опровергается, и так до бесконечности. На сегодня картина такая: карликовые слоны, по разным оценкам, появились в интервале от 500 тыс. до 800 тыс. лет назад, а вымерли в интервале от 12 тыс. до 200 тыс. лет назад. При этом дата их вымирания в последнее время постоянно смещается все ближе и ближе к нашим дням. Если 12 тыс. лет назад их вполне могли застать первые поселенцы средиземноморских островов, то сейчас появились работы, сдвигающие эту дату до 9 тыс. лет. Иными словами, люди палеолита точно их видели своими глазами, охотились на них и, чего уж там мелочиться, приручали их. Впрочем, это скорее желание, чем достаточно обоснованные научные данные.

Другая достаточно модная ныне тема исследований палеогенетиков — невероятно быстрая скорость эволюции островных слонов. Так, в 2021 году ученые из Йоркского университета сообщили, что, по их данным, сицилийские карликовые слоны, обитавшие на этом острове и предположительно вымершие там около 19 тыс. лет назад, уменьшались в весе и росте на 200 кг и 4 см за поколение. На Сицилии, кстати, обитал тот же мальтийский вид P. falconeri, и здесь спустя десять лет после находок на Мальте были найдены, тоже в пещере, гораздо лучше сохранившиеся их останки и в гораздо большем количестве. Удалось даже уточнить вес самца и самки: первый весил 250 кг, вторая — 150 кг.

Где они жили

За полтора века было найдены и описаны 12 видов карликовых слонов (три из них потом, при ближайшем рассмотрении, оказались карликовыми мамонтами) и определены ареалы их обитания. В Средиземном море это были острова Мальта, Кипр, Крит, Сицилия, Сардиния, Киклады и Додеканес. В Юго-Восточной Азии — острова Сулавеси, Флорес, Тимор и еще несколько островов Малого Зондского архипелага. И еще один вид карликового мамонта Mammuthus exilis обитал на тихоокеанских островах на траверзе знаменитой Санта-Барбары.

Также в итоге стало ясно, что причиной измельчания здесь плейстоценовых слонов и мамонтов был так называемый островной эффект. Попадая на острова, а таких шансов у них было достаточно, в плейстоцене уровень океана снижался и повышался не менее десяти раз, они мельчали из-за нехватки пищи и отсутствия там крупных хищников. Впрочем, далеко не всех их можно назвать карликовыми в обиходном смысле этого слова. Да, все они были меньше своих континентальных предков, но большинство не сильно меньше: они были высотой до 2 м и весом больше тонны.

Карлики мисс Бейт

Реально карликовым, таким же по размеру и весу, как мальтийский/сицилийский P. falconeri, был только еще один вид, найденный на острове Кипр и описанный внештатной сотрудницей лондонского Музея естествознания мисс Доротеей Бейт. Она обнаружила его останки в 1902 году в пещере на северном побережье острова, описала в серии из трех статей в «Записках Лондонского Королевского общества» в 1902–1905 годах и дала ему название Elephas cypriotes, то есть слон кипрский (потом его систематики тоже перекрестили в Palaeoloxodon cypriotes).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Художественное представление карликового слона

Фото: wikipedia.org Художественное представление карликового слона

Фото: wikipedia.org

Помимо карликового кипрского, Доротея Бейт в 1904 году нашла на острове Крит фоссилии такого же миниатюрного размера слоника, а в 1907 году его описала, дав ему научное название Elephas creticus. Правда, проведенное в 2006 году молекулярно-генетические исследование показало, что это был не слон, а мамонт, и теперь его научное имя Mammuthus creticus (Bate, 1907). Но тем более ощутима степень его измельчания, ведь его континентальный предок был поистине гигантских размеров — 4 м высотой и весом больше 10 тонн.

Там же, на Крите, мисс Бейт нашла останки карликового бегемота. Это был на ее счету второй карликовый гиппопотам, первого она окопала на Кипре еще в 1901 году. Правда, это были уже известные науке виды, первого описал сам Кювье в 1825 году, а второго, критского, описал ее коллега из Музея естествознания Ричард Оуэн в 1845 году. Эти плейстоценовые гиппопотамы были примерно в два раза меньше по размеру их континентальных собратьев и на порядок легче, то есть размером с ныне живущего на западе Африки либерийского карликового бегемота.

Личность Доротеи Бейт заслуживает того, чтобы на ней задержаться. Она приехала из Уэльса в Лондон в Музей естествознания, филиал знаменитого Британского музея, имея лишь домашнее образование и желание стать ученым. Женщин в штате научных сотрудников Музея естествознания еще не было, но профессор Ричард Шарп, известный тогда орнитолог, все-таки взял мисс Бейт к себе как внештатную сотрудницу набивать и сортировать чучела птиц и чистить окаменелости, превращая их в препараты для исследования и для витрин музея. Соответственно, заплаты у нее не было, ей платили по числу сделанных чучел и очищенных фоссилий.

В 1901 году она опубликовала в Geological Magazine свою первую научную работу о костях мелких млекопитающих из плейстоценовых известняков долины английской реки Уай и в том же году уехала на Кипр, где вела раскопки за свой счет и в числе прочего обнаружила там останки карликового бегемота. В следующем, 1902 году она все-таки получила грант Лондонского Королевского общества на продолжение раскопок на Кипре и оправдала его, раскопав там карликового слона. Теперь ее экспедиции на средиземноморские острова финансировались, но в Музее естествознания она по-прежнему оставалась внештатным сотрудником вплоть в 1924 года, когда получила должность куратора отдела плейстоценовых птиц и млекопитающих.

Уже в наше время о Доротее Бейт историками науки написано несколько монографий и не менее десятка статей. Желающие могут их сами почитать, большинство из них свободно доступны в интернете. Интересно, что во всех них заметен акцент на сексизм в отношении мисс Бейт со стороны ученых джентльменов из музея, где она работала, и Лондонского Королевского общества. Последние, например, ставили ей палки в колеса при решении о публикации ее статей о ее первом, кипрском, карликовом слоне, и она так и не смогла опубликовать свою завершающую статью о нем. И вообще, из двух сотен написанных ей научных работ было опубликовано меньше половины.

Почти все авторы ее жизнеописания пишут о приставаниях к ней британского вице-консула на Мальорке и ее публичном комментарии по этому поводу: «Я ненавижу стариков, которые пытаются заниматься любовью с теми, с кем не должны, занимая официальные должности». Но никто не упоминает о ее замужестве, и по всей видимости, она так и осталась мисс Бейт до конца жизни. Во всяком случае, основными источниками информации о ее личной жизни везде фигурируют ее племянник сэр Дэвид Бейт и бумаги из его семейного архива.

Что же касается неджентльменского поведения мальоркского вице-консула, то с 2016 года Управление по вопросам равноправия на Мальорке упорно трудилось над тем, чтобы «вернуть из забвения женщин, оставивших свой след», и в декабре 2018 года на острове был торжественно открыт бюст Доротеи Бейт. А на ее родине благодаря усилиям того же государственного ведомства на доме, где она родилась, в уэльском городке Кармартене в 2017 году была повешена мемориальная доска.

Последняя загадка карликовых слонов

В 1970-е годы канадский эколог Бристоль Фостер сформулировал правило «островного эффекта», названное его именем. Оно простое и логичное. На островах мелкие существа увеличиваются в размерах, когда давление хищников ослабевает из-за отсутствия материковых хищников, а более крупные существа уменьшаются в размерах, так как пищевые ресурсы ограниченны из-за площади суши. Это правило неоднократно осуждалось, проверялось и подтверждалось.

В последний раз масштабную проверку ему устроил пять лет назад коллектив экологов из Нидерландов, Испании и Великобритании. Ее результаты опубликованы в их статье «“Правило острова” объясняет закономерности эволюции размеров тела у наземных позвоночных» («The Island Rule Explains Consistent Patterns of Body Size Evolution in Terrestrial Vertebrates») в журнале Nature Ecology and Evolution, дочернего издания журнала Nature.

В общей сложности они проанализировали размеры 1058 видов млекопитающих, 695 видов птиц, 547 видов рептилий и 179 видов амфибий со множества островов во всех широтных и климатических зонах всего Мирового океана. Сведенные под общий знаменатель, эти данные показали реальное существование островного сдвига в размерах их обитателей. Крупные животные имеют тенденцию становиться карликами, а мелкие — гигантами. Наиболее четко эта закономерность выражена у рептилий, несколько меньше — у млекопитающих. У амфибий островная карликовость почти не выражена: им свойственно становиться крупнее.

Словом, причина появления карликовых слонов и прочих животных теперь предельно понятна и ученым, и неученому народу. Остается лишь понять, чего же они все до одного вымерли, раз так хорошо приспособились к островной жизни. И не только они, но и все другие островные карликовые позвоночные.

Ася Петухова