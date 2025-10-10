Из Амстердама в Иокогаму через Сибирь

Доклад аэрокапитана Брунса, сделанный на широком научном совещании ученых, специалистов, представителей научных и общественных учреждений и заинтересованных ведомств под председательством тов. Н. П. Горбунова, был посвящен проекту научной полярной экспедиции в 1927 году на воздушном корабле от Мурманска, мимо островов Франца-Иосифа, через Северный полюс на Ном (Аляска) или на Анадырь (Вост. Сибирь) и обратно по неисследованным пространствам Северного Ледовитого океана мимо бывшего острова Николая, северной оконечности Новой Земли и в Мурманск.

Для осуществления этой экспедиции потребуется специальный воздушный корабль объемом в 150 тыс. кубометров, длиной около 245 метров и высотой в 40 метров.

Хоть до сих пор не было построено ни одного корабля таких огромных размеров, но по состоянию современной техники это вполне решаемая задача.

Подъемная сила такого корабля равняется 155 тыс. кг, включая вес 50 человек команды и научного персонала, продовольствие на 90 дней, оборудование палатками, лодками и санями на случай аварии, а также необходимого количества горючего материала для моторов, рассчитанного на 100 часов полета полной скоростью, и необходимый балласт.

Корабль приводится в движение многими независимыми друг от друга моторами в общей сложности 3 тыс. лошадиных сил. Максимальная скорость его — 120 км/ч.

При попутном ветре такой корабль может преодолеть расстояние от Мурманска до Анадыря за 50 часов. В Анадыре кораблю придется принять на борт для обратного пути новый запас горючего материала.

Научная полярная экспедиция должна дать ответ на вопрос о возможности трансарктического сообщения между Европой через Сибирь с Японией и Америкой.

Значение такой воздушной линии заключается главным образом в выигрыше времен: в настоящее время путь от Амстердама через Суэц до Иокогамы занимает около 45 дней и от Амстердама в Иокогаму через Сибирь — 15 дней, и в Сан-Франциско — 12 дней. Воздушный корабль указанной линии доставил бы пассажиров из Амстердама в Сан-Франциско за 5 дней, а в Иокогаму за 6 дней.

Флотилия из 6 воздушных кораблей объемом по 150 тыс. куб. метров, вместимостью по 50 пассажиров и до 10 тыс. кг почты каждый имела бы возможность совершать регулярные рейсы при всякой погоде в течение круглого года через 4 дня в каждом направлении.

Проезд от Амстердама до Иокогамы стоил бы всего на 25% дороже, чем в первом классе океанского парохода.

Результаты научной полярной экспедиции будут иметь не только научное, но и хозяйственно-экономическое значение для нашего Советского Союза.

