Инженеры экосистем

Мир информационных технологий стремительно меняется: компетенции современного разработчика выходят далеко за рамки индивидуального написания кода, расширяясь за счет интеграции с ИИ-инструментами, облачными платформами и DevOps-культурой. Трансформируется и система подготовки специалистов — от университетских программ до корпоративных стажировок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель платформы для разработки SourceCraft Дмитрий Иванов

Фото: Яндекс Руководитель платформы для разработки SourceCraft Дмитрий Иванов

Фото: Яндекс

DevOps-культура, проектное обучение и ИИ-ассистенты становятся не факультативом, а новым стандартом образовательных программ. О том, как именно меняются подходы к ИТ-образованию, «Ъ-Науке» рассказывает руководитель платформы для разработки SourceCraft Дмитрий Иванов.

Смена профессиональной парадигмы

IT-образование сегодня переживает серьезный сдвиг, отражающий фундаментальное изменение самой профессии разработчика. Если раньше программирование ассоциировалось с индивидуальным написанием кода, то теперь в центре командная работа с распределенными системами, автоматизация и интеграция.

Так, рынок DevTools демонстрирует взрывной рост: по данным Research and Markets, глобальный рынок DevOps достигнет $81,14 млрд к 2033 году при среднегодовом росте 19,95%. Это означает, что современный программист все меньше похож на «одинокого кодера», а все больше — на инженера, работающего внутри сложной экосистемы инструментов.

Новые требования к навыкам молодых специалистов

Сегодня от выпускников ждут гораздо большего, чем просто владение языками программирования. Важно уметь работать с DevOps-практиками: автоматической сборкой и тестированием кода, настройкой CI/CD-конвейеров, работать с контейнерами, а также разбираться в облачных технологиях.

Кроме того, в арсенале молодого специалиста появляются совершенно новые компетенции — от промпт-инжиниринга до практической интеграции ИИ-ассистентов в повседневную работу. Так, согласно исследованию Yandex B2B Tech и Университета ИТМО, 75% разработчиков уже используют ИИ-ассистенты при работе с кодом. Это означает, что знание, как правильно задавать вопросы ИИ (промпт-инжиниринг), становится не менее важным, чем владение синтаксисом языка.

Университеты по всему миру активно перестраивают программы компьютерных наук, чтобы идти в ногу с быстрыми технологическими изменениями. И ведущие вузы, и региональные технические университеты интегрируют современные инструменты (такие как ИИ-ассистенты), практики индустрии (DevOps, CI/CD), а также новые педагогические модели (проектное и open-source обучение). К примеру, Массачусетский технологический институт уже официально выделил один из трех базовых направлений — «Искусственный интеллект и принятие решений» — как базовую образовательную траекторию, что отражает изменение профессии: разработчик теперь проектирует и сопровождает системы, которые учатся и принимают решения в реальном времени.

Педагогический сдвиг: от дискретного к интегрированному обучению

По данным исследования, 88% преподавателей уже внедряют платформы разработки в обучение, а 75% IT-специалистов используют ИИ-ассистенты. Новое поколение учится программировать сразу с ИИ-инструментами. И международные кейсы это подтверждают: обучение с ИИ-инструментами становится новым стандартом. Гарвард в 2023 году обновил курс CS50, внедрив ассистента CS50 Bot, который обрабатывает более 10 млн сообщений студентов, помогая с отладкой кода и разбором ошибок. А в Китае Университет Цинхуа интегрировал ИИ в 117 учебных курсов и готовит «таланты на стыке ИИ и других дисциплин».

Таким образом, новое поколение программистов учится сразу в связке «человек + ИИ», что формирует у них совершенно иной стиль работы — не только написание кода, но и постоянное взаимодействие с умными инструментами.

Формирование новых педагогических компетенций

Если раньше преподаватели концентрировались на объяснении алгоритмов и синтаксиса, то сегодня им необходимо осваивать навыки интеграции ИИ-инструментов в процесс обучения. По результатам исследования Yandex B2B Tech и университета ИТМО, 85% преподавателей видят потенциал ИИ в обучении.

Вызов заключается в том, что педагог превращается в архитектора учебного процесса: он не просто дает задания, а формирует образовательные траектории, где студенты сразу работают в DevOps-средах, применяют ИИ-помощников и осваивают командные практики.

«Учет новых возможностей искусственного интеллекта в подготовке ИТ-специалистов требует более глубокой трансформации образовательного процесса, связанной с развитием абстрактного критического мышления в профессиональной области. Если раньше обучаемый, разрабатывая код вручную, мог сразу проверять его по шагам, то использование разнообразных генераторов кода приводит к оперированию более крупными блоками, которые нуждаются в априорной валидации человеком. Как следствие, это меняет как форму практических занятий, так и способ оценки результата. Если раньше успех измерялся просто наличием красиво написанного работающего кода, то теперь преподавателю необходимо научиться измерять “меру творчества” обучаемого. Потому популярными становятся новые формы практического обучения, основанные на код-ревью, когда целью становятся поиск и исправление ошибок, а также в целом оптимизация структуры сгенерированного кода. При этом в процессе обучения ИИ может выступать против студента, умышленно внося отклонения и ошибки в код, обеспечивая вариативность заданий и вообще всячески усложняя жизнь. Как ни удивительно, но такие постановки задач требуют от обучаемых гораздо больше мыслительных усилий, поскольку заставляют делать трассировку сгенерированного кода фактически в уме. Потому в ближайшее время угроза поглупеть из-за ИИ у программистов явно отсутствует»,— отметил Александр Бухановский, д.т.н., руководитель Института ИИ ИТМО.

Практические кейсы новой модели обучения

Примером новой модели обучения в сфере ИТ стали «Летние школы “Яндекса”», где более 700 студентов освоили полный цикл разработки на платформе SourceCraft: писали код, проверяли его, вносили изменения, запускали автоматические сборки и тестирование, выпускали обновления, следили за работой сервисов. В результате родилось 60 командных проектов, полностью готовых к эксплуатации: нейроаудиогид 2.0 — голосовой помощник для прогулок по городу с использованием ИИ и компьютерного зрения, персональный рекомендательный сервис по подбору одежды на основе прогноза погоды в виде Telegram-бота и конструктор сценариев для мероприятий — система совместной работы с разными интерфейсами для участников. В каждом проекте студенты работали с облачными платформами, контейнерами и CI/CD-конвейерами.

Аналогичные подходы внедряются и в университетах мира. Например, в Ирландии Университет Голуэя совместно с HP и IBM запустил постдипломную программу, где студенты сразу строят облачные архитектуры и автоматизируют тестирование. А в университете Южной Дании летние курсы DevOps включают практику создания собственных CI/CD-конвейеров.

«Мы наблюдаем фундаментальный сдвиг: из “ремесленника-одиночки” разработчик превращается в “инженера экосистем”. Соответственно, и образование должно готовить не просто кодеров, а архитекторов и оркестраторов сложных систем, где код — лишь один из компонентов. Ключевая ценность сегодня — это способность интегрировать, автоматизировать и управлять жизненным циклом приложения. Именно поэтому на наших платформах, как в случае с “Летними школами «Яндекса»”, мы даем студентам не просто задачу, а полноценную производственную среду, где они с первого коммита чувствуют ответственность за работающий продукт. Это и есть новая образовательная реальность»,— отметил Дмитрий Иванов, руководитель SourceCraft Yandex B2B Tech.

Мария Грибова