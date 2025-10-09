Приручая непокорных

Ученые впервые в мире синтезировали и детально изучили стабильные молекулярные соединения лития с алкенами — углеводородами, входящими в состав нефти, и циклическим соединением циклогексаном. Для этого исследователи создали вокруг атома лития защитный «карман», попадая в который органические молекулы начинают взаимодействовать с металлом, что ранее считалось практически невозможным.

Это фундаментальное открытие опровергает устоявшиеся представления о химии щелочных металлов и открывает новые пути создания катализаторов для нефтехимии и переработки углеводородов. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в Journal of the American Chemical Society.

Углеводороды — органические соединения, которые состоят из углерода и водорода. Углеводороды, не имеющие двойных связей в молекуле — алканы, химически устойчивы, но горючи, поэтому используются в качестве топлива, смазочных масел, парафинов и восков. Углеводороды с двойными связями — алкены и алкины — широко применяются для синтеза полимеров: полиэтилена, полипропилена и других. Из-за низкой реакционной способности эти соединения вступают в превращения в присутствии катализаторов — веществ (например, соединений металлов), которые ускоряют химические реакции. Это особенно важно в процессах очистки нефтепродуктов, синтезе полимеров и при создании новых материалов, а также в тонком органическом синтезе, где требуется с высокой избирательностью добавлять дополнительные химические группы к углеродному скелету молекул.

Долгое время считалось, что образовывать стабильные соединения с углеводородами могут только дорогостоящие переходные металлы, такие как платина или палладий. Легкие и доступные щелочные металлы, например литий, были для этого непригодны. Дело в том, что для образования надежных химических связей с углеводородами щелочным металлам не хватает электронов, поэтому они соединяются с помощью ненадежного электростатического взаимодействия, которое быстро разрушается.

Ученые из Института металлоорганической химии им. Г. А. Разуваева РАН (Нижний Новгород) и Института элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова РАН (Москва) впервые получили стабильные соединения лития с углеводородами — алкенами и циклогексанами. Ключом к успеху стал специально разработанный массивный органический лиганд — молекула, которую присоединили к атому лития и тем самым создали вокруг него защищенный «карман». В этой ловушке литий, стремясь достигнуть стабильного состояния, смог вступить во взаимодействие даже с алкенами и алканами, с которыми в обычном состоянии практически не взаимодействует.

Самым удивительным оказалось то, что комплекс лития с циклогексаном (алканом) — углеводородом, который считается одним из самых химически инертных органических соединений,— образуется так же легко, как и с алкеном. Это говорит о том, что связь лития, окруженного «карманом» из органической молекулы, одинаково выгодна по энергии как с алкеном, так и с алканом, хотя в обычных условиях алкены гораздо активнее вступают в химические реакции с металлами. Кроме того, процесс образования комплексов оказался обратимым: авторы смогли разрушить их, просто меняя среду, в которой они находились.

Это фундаментальное открытие предоставляет первые экспериментальные доказательства существования достаточно прочных межмолекулярных соединений щелочных металлов с алкенами и алканами, основанных на электростатических взаимодействиях — притяжении между молекулами с разними зарядами. Понимание того, как литий взаимодействует с непредельными соединениями, позволит усовершенствовать многие процессы тонкого органического синтеза и создать новые катализаторы на основе дешевых и доступных металлов.

«В этой работе мы впервые показали, что существует возможность получать соединения лития с обычно инертными углеводородами, хотя раньше это считалось практически невозможным. Этот прорыв открывает путь к созданию катализаторов на основе дешевых щелочных металлов, например, для функционализации двойных связей и превращения олефинов в ценные полупродукты тонкого органического синтеза. В дальнейшем мы планируем использовать предложенный в статье подход для синтеза других классов соединений щелочных металлов с углеводородами с двумя двойными, а также с тройными связями. Это не только позволит лучше понять природу взаимодействия между литием и углеводородами, но и даст толчок к использованию новых соединений как катализаторов полимеризации и конструирования лекарственных препаратов»,— рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Александр Селихов, кандидат химических наук, старший научный сотрудник лаборатории металлокомплексного катализа Института металлоорганической химии им. Г. А. Разуваева РАН.

Подготовлено при поддержке Российского научного фонда