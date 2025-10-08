Сканируя Байкал

Этим летом фонд «Озеро Байкал» совместно с бурятскими учеными приступил к изучению популяции черепоплодника почтишерстистого, увидеть который можно только на берегу священного озера. О том, как проходит изучение редкого вида растения на восточном берегу Байкала, рассказал «Ъ-Науке» заведующий лабораторией флористики и геоботаники Института общей и экспериментальной биологии Сибирского отделения РАН, доктор биологических наук Олег Аненхонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Черепоплодник почтишерстистый (Craniospermum subvillosum Lehm.)

Фото: из архива Фонда «Озеро Байкал» Черепоплодник почтишерстистый (Craniospermum subvillosum Lehm.)

Черепоплодник почтишерстистый (Craniospermum subvillosum Lehm.) получил свое название из-за формы плодов, которые напоминают череп,— они могут несколько лет сохранять жизнеспособность в песке в ожидании благоприятных условий для произрастания. Реликтовому байкальскому эндемику около 60 млн лет, он занесен в Красную книгу Республики Бурятия еще в 1988 году, также этот вид находится под охраной Красной книги Иркутской области. По словам Аненхонова, угрозу для произрастания черепоплодника создает нерегулируемая рекреационная деятельность: растения вытаптываются человеком, корневую систему повреждает транспорт. Кроме того, негативное влияние оказывают колебания уровня воды озера Байкал.

— Олег Арнольдович, расскажите, какие задачи перед вами стояли при проведении летнего исследования. Как понимаю, основной фокус внимания был именно на черепоплоднике почтишерстистом.

— Не совсем так. Наша первая задача состояла в проведении флористических исследований адвентивной фракции флоры сосудистых растений на территории Чивыркуйского перешейка полуострова Святой Нос (Забайкальский национальный парк). Во вторую очередь мы уже исследовали демографическую структуру и численность популяции черепоплодника почтишерстистого. А также провели подсчет численности популяций краснокнижных видов сосудистых растений в случае их обнаружения на модельных участках.

Выделены два модельных участка на Чивыркуйском перешейке: участок восстановления возрастной структуры популяции черепоплодника почтишерстистого (он находится на песчаном берегу в зоне рекреации) и эталонный участок, не нарушаемый рекреационной деятельностью. Они помогут нам начать комплексное изучение динамики популяции эндемика. Обустроить, огородить выделенные участки для предстоящего многолетнего изучения черепоплодника почтишерстистого ученым помогли волонтеры, экологи — участники проекта «Забота о Байкале: сохраним экосистему Чивыркуйского перешейка», который вместе с партнерами реализует фонд «Озеро Байкал». Все это поможет восстановлению возрастной структуры, благоприятно скажется на сохранении цветущих и плодоносящих растений, способных рассеивать семена. Огороженные площадки оснащены информационным щитом, где любой может узнать о том, как выглядит растение, почему его нужно оберегать.

— Работа была кропотливой. Какие нюансы нужно было учитывать, чтобы ничего не упустить из виду?

— Флористические исследования требуют тщательности и непрерывного внимания ко всем особям растений на исследуемой территории. Фактически необходимо «сканировать» все растения в поле зрения, определяя практически «каждую травинку», к какому виду она относится, и при этом вычленяя в этой «лоскутной ткани» растительного покрова те особи, которые без сомнений относятся к тому или иному виду или вызывают сомнения. Также было необходимо классифицировать все идентифицируемые виды на индигенные (виды естественной местной флоры) и адвентивные (заносные, или «пришельцы»). То есть уже сама по себе такая работа заключается в непрерывной и интенсивной мыслительной активности, причем каждый из упомянутых выше трех пунктов включает множество сложностей и нюансов.

Помимо этого при исследованиях адвентивной фракции флоры важным нюансом является высокий уровень стохастичности ее элементов (вероятностный, случайный характер явления, процесса). Это предопределяет необходимость сплошного и тщательного обследования всей территории, поскольку появление/приживаемость адвентивных видов может произойти практически в любой точке или нигде.

Еще одним важным нюансом является то, что некоторые виды растений имеют ранний либо, наоборот, поздний феноритм, то есть проходят свой жизненный цикл в первой половине вегетационного периода (весна — начало лета) либо, соответственно, во второй его половине (середина лета — первая половина осени). Поэтому в идеале необходимо проводить исследования, включающие как первую, так и вторую половину вегетационного периода.

Оба эти нюанса принимались нами во внимание при планировании и проведении исследований.

И наконец, многие адвентивные виды являются одно-, двухлетними растениями. И отсутствие вида в текущий вегетационный сезон не означает, что его нет и не будет. Необходим регулярный мониторинг для контроля таких видов. Для учета этого нюанса необходимо установление периодичности исследований по годам, что в текущих условиях финансирования науки не представляется возможным.

— Если говорить про заглавного героя исследования — черепоплодника почтишерстистого, каковы основные сложности исследования этого краснокнижного эндемика?

— Критерии диагноза возрастных состояний черепоплодника почтишерстистого разработаны пока еще недостаточно подробно. Это приходится учитывать при диагностике, обращая внимание на целый комплекс признаков, а не только на те, что приняты в качестве критериев. Кроме того, существует вариабельность морфологических признаков, из-за чего оценка принадлежности некоторых особей к тому или иному возрастному состоянию может оказываться весьма сложной.

— Помимо черепоплодника почтишерстистого в рамках исследования вы провели подсчет численности популяций и других краснокнижных видов, которые удалось обнаружить. Расскажите, в чем сложность обнаружения таких растений.

— Некоторые данные о присутствии популяций краснокнижных видов сосудистых растений на территории Чивыркуйского перешейка были получены достаточно давно. Приведу два примера. Папоротник телиптерис болотный был зарегистрирован здесь более 30 лет назад, когда не имелось технических средств точной регистрации географических координат. Текстовые описания местонахождения того времени были приблизительными. Соответственно, чтобы вновь обнаружить данный вид, приходилось учитывать нюансы местообитаний, которые этот вид предпочитает, а текстовое описание местонахождения использовать лишь как опорное. Другой вид папоротника — ужовник обыкновенный — был отмечен на территории Чивыркуйского перешейка еще в 30-х годах прошлого века с указанием «озеро Рангатуй» (в настоящее время — озеро Арангатуй). Однако озеро довольно крупное — до 13х7,5 км в поперечнике. Даже с учетом нюансов потенциальных местообитаний этого вида, пока его обнаружить не удается. Неизвестно даже, существует его популяция на перешейке в настоящее время или нет.

— Какие дальнейшие планы по применению полученных данных? Возможно, есть важные моменты, которые вы бы хотели отметить в рамках научной составляющей проекта?

— Данные по адвентивным видам, в основном по инвазивным, послужат основой для принятия мер по борьбе с ними. Кроме того, они необходимы как основа мониторинга состояния растительного покрова в условиях антропогенных воздействий. Данные по возрастной структуре популяции черепоплодника почтишерстистого важны для мониторинга состояния этой популяции, а также для регулирования рекреационной нагрузки на побережье Баргузинского залива. Данные по популяциям других краснокнижных видов растений необходимы для мониторинга состояния их популяций и принятия мер по их охране по мере необходимости.

Людмила Зонхоева