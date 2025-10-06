Не просто сладость

Исследователи из Московского физико-технического института (МФТИ) при помощи компьютерного моделирования изучили, как молекулы сахарозы — обычного столового сахара — меняют форму в воде. Поведение молекулы сахара в воде играет ключевую роль в биохимических процессах, пищевой промышленности и фармакологии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Результаты работы, опубликованные в The Journal of Chemical Physics, помогут лучше понять поведение углеводов в биологических системах и при разработке новых лекарств и материалов. Исследование стало продолжением статьи авторов от 2022 года.

Сахароза — одна из самых распространенных и биологически значимых молекул. Ее молекулярная структура, схематично изображенная на рисунке 1, включает в себя два кольца (глюкопиранозное и фруктофуранозное), соединенных гликозидной связью. Понимание поведения сахарозы в растворах поможет улучшить дизайн лекарств, основанных на углеводных структурах. Раскрытый механизм также поможет оптимизировать производство биоматериалов на основе сахаров и разработать более точные методы компьютерного моделирования для других углеводов.

Работа ученых МТФИ установила новый стандарт точности в компьютерном моделировании углеводов. Она доказала, что даже в привычном сахаре скрыта сложная динамика, и представила научному сообществу надежные методы для ее изучения. Открытие вносит существенный вклад в развитие биохимических исследований, фармакологии и технологий пищевого производства.

В ходе исследования ученые впервые провели моделирование сахарозы в воде на микросекундных масштабах. Это позволило отследить редкие изменения ее структуры. Обнаружено, что молекула сахарозы в растворе существует в трех основных конфигурациях (M0, M1, M2), изображенных на рисунке 2, причем M0 соответствует кристаллической структуре и является наиболее стабильной. Также ученые показали, что наблюдаемая геометрия молекулы сахарозы не зависит от ее концентрации в воде, но время жизни каждого конформера (стабильной конфигурации) увеличивается в более концентрированных растворах.

«Вычислительные методы молекулярной динамики за последние десятилетия зарекомендовали себя как эффективный инструмент для предсказания стабильных молекулярных конформаций. Однако большинство предшествующих исследований было сосредоточено на разбавленных растворах и коротких траекториях, что ограничивало понимание конформационной динамики. Мы же изучили конформационную динамику сахарозы в водном растворе на масштабах микросекунд в молекулярном моделировании»,— рассказал первый автор статьи, аспирант кафедры вычислительной физики конденсированного состояния и живых систем МФТИ, младший научный сотрудник Центра вычислительной физики МФТИ Владимир Дещеня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Рисунок 1. Геометрия молекулы сахарозы в кристалле, известная из экспериментальных работ, использующих методы рентгеновской дифракции. Буквами g и f отмечены глюкопиранозное и фруктофуранозное кольца, вращающиеся вокруг гликозидной связи C1g-O1g-C2f Рисунок 2. Поверхность свободной энергии, характеризующая переходы между конформерами гликозидной связи молекулы сахарозы в воде. Числа соответствуют характерным временам жизни конформеров, взвешенное среднее которых совпадает с экспериментальными измерениями Следующая фотография 1 / 2 Рисунок 1. Геометрия молекулы сахарозы в кристалле, известная из экспериментальных работ, использующих методы рентгеновской дифракции. Буквами g и f отмечены глюкопиранозное и фруктофуранозное кольца, вращающиеся вокруг гликозидной связи C1g-O1g-C2f Рисунок 2. Поверхность свободной энергии, характеризующая переходы между конформерами гликозидной связи молекулы сахарозы в воде. Числа соответствуют характерным временам жизни конформеров, взвешенное среднее которых совпадает с экспериментальными измерениями

Ученые проанализировали траектории движения атомов в растворах сахарозы разной концентрации (20%, 30% и 50%). Для проверки результатов сравнивались три компьютерные модели межатомных взаимодействий. Основное внимание уделили тому, как изменяется гликозидная связь и насколько долго сохраняются конфигурации молекулы сахарозы. Наиболее точной при описании динамики сахарозы оказалась модель OPLS-AA/1.14*CM1A-LBCC.

«Результаты исследования демонстрируют, что современные методы молекулярного моделирования не только согласуются с экспериментальными подходами, такими как ЯМР- и УФ-спектроскопии, но и позволяют выйти за пределы их возможностей. В будущем наша работа открывает возможности для моделирования более сложных углеводных систем, включая полисахариды, и их взаимодействия с белками. Конечно, подобные расчеты требуют значительных вычислительных ресурсов и передовых компетенций»,— объяснил исполнительный директор Центра вычислительной физики МФТИ Николай Кондратюк.

Оптимизация вычислительной производительности для получения длительных МД-траекторий выполнена при поддержке РНФ №20-71-10127. Работа по сравнению моделей взаимодействия для водных растворов, а также развитие методов расчета поддержана Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в рамках соглашения №075-03-2025-662 от 17 января 2025 года. Расчеты выполнены на Soft Cluster Центра вычислительной физики МФТИ.

Пресс-служба МФТИ