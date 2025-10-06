В нижегородском аэропорту сняли ограничения после ночной атаки БПЛА

В аэропорту «Чкалов» (Нижний Новгород, управляется УК «Аэропорты регионов») сняли ограничения на прием и вылет самолетов. По данным Росавиации, ограничения вводились в ночь на 6 октября в 01:18 для обеспечения безопасности полетов.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», минувшей ночью в Нижегородской области силы ПВО сбили 20 беспилотников над промзоной Дзержинска. В результате атаки один человек ранен. Из-за падения обломков зафиксировано несколько возгораний в частном жилом секторе. Промышленные объекты не повреждены.

Андрей Репин