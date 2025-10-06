Удмуртия поднялась на восемь строчек в рейтинге РФ по материальному благополучию

Удмуртия заняла 38-е место среди регионов РФ по материальному благополучию населения в 2024 году от «РИА Рейтинг». Республика поднялась на восемь строчек относительно 2023 года. Рейтинговый балл Удмуртии год к году увеличился на 15 пунктов, до 61. По этому показателю регион находится между Калининградской и Челябинской областями — 37-е и 39-е места соответственно.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«Наиболее существенно рейтинговый балл вырос у Карачаево-Черкесии, Амурской, Тульской, Свердловской областей и Удмуртии. Улучшение оценки данных регионов стало следствием роста доходов населения и увеличения объема вкладов в банках. Кроме того, в этих регионах снизилась доля малообеспеченного населения и увеличилась доля населения с высокими доходами»,— пишет издание.

Рейтинг учитывает отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов в банках на одного жителю, доли населения с доходами ниже границы бедности и свыше 60 тыс. руб. в месяц, а также долю семей, которые смогли купить квартиру в ипотеку.