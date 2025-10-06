Осужден замдиректора Новосибирского авиационного колледжа за взятки

Центральный райсуд Новосибирска вынес приговор в отношении замдиректора Новосибирского авиационного технического колледжа им. Галущака Александра Егошина. Его признали виновным в получении взяток (ч. 3, ч. 5 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Подсудимому назначили 5 лет колонии строгого режима и штраф в размере 650 тыс. руб., сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По версии следствия, с 2019-го по 2021 год фигурант дела получил лично и через посредника более 385 тыс. руб. за подписание актов приема-передачи учебного комплекса по обслуживанию авиационной техники и стендов-тренажеров, которые не соответствовали условиям контрактов. Сумма ущерба учебному заведению составила свыше 27 млн руб., которые были перечислены юрлицу по двум контрактам.

По иску прокурора суд взыскал в пользу минобразования Новосибирской области в счет возмещения ущерба по одному из госконтрактов более 12 млн руб., по второму контракту в бюджет было взыскано более 15 млн руб.

Александра Стрелкова