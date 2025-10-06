Начальник ФСИН по Прикамью сдал норму ГТО

Начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю Леонид Мустайкин, а также начальники и сотрудники отделов ведомства сдали нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю. Мероприятие прошло в спортивном зале Пермского института ФСИН России. В нем приняли участие более 400 сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Участники соревновались в десяти дисциплинах в своих возрастных группах: кросс на 60 м, 1 км и 3 км, стрельба из пневматической винтовки, подтягивание, отжимания, рывок гири 16 кг, пресс, наклоны вперед из положения стоя на гибкость, прыжки в длину с места. Результаты сдачи нормативов ГТО сотрудников огласят позднее, на основе чего каждому участнику будет вручен знак отличия «Готов к труду и обороне».