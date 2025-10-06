Из бюджета Уфы выделят 14,5 млн рублей на установку детской площадки в Сипайлово

Администрация Октябрьского района Уфы заключила с предпринимателем Сергеем Филатовым контракт на благоустройство детской площадки в Сипайлово. По данным портала госзакупок, стоимость договора составила 14,5 млн руб., средства выделит городской бюджет. Другие два участника аукциона готовы были выполнить работы за 14,6 млн и 15 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Набережная реки Уфы в Сипайлово

Фото: Идэль Гумеров Набережная реки Уфы в Сипайлово

Фото: Идэль Гумеров

До 30 ноября подрядчик должен обустроить площадку на пересечении Набережной реки Уфы с улицей Академика Королева. Игровое и спортивное пространство будет состоять из брусьев, турников, рукохода, гимнастической скамейки, песочницы, детских модулей в виде корабля, кухни и мастерской. Также на площадке должны быть урны, скамейки, велопарковка.

Благоустройство площадки также включает в себя установку освещения и озеленение территории.

Сергей Филатов зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в 2019 году в Уфе. Основной вид его деятельности – неспециализированная оптовая торговля. По данным Rusprofile, ранее господин Филатов заключил с администрацией Октябрьского района девять контрактов на благоустройство детских и спортивных площадок общей стоимостью более 10,8 млн руб. Также бизнесмен руководит и владеет производственно-строительной компанией «Континент» и является совладельцем фирмы «Вертикаль», производящей резиновые покрытия для детских и спортивных площадок.

