Концерн «Калашников» начал сотрудничать с Федерацией боевого снайпинга России

Концерн «Калашников» заключил соглашение о сотрудничестве с Федерацией боевого снайпинга России. Подписание состоялось на полигоне «Сулус» в Якутии во время третьего Всероссийского турнира по стрельбе на дальние дистанции (проходил 3-5 октября). Об этом сообщает пресс-служба концерна.

«Подписание соглашения о сотрудничестве направлено на укрепление военного потенциала России»,— сказал зампредседателя правительства РФ—полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Соглашение среди прочего предполагает совместную координацию действий по военно-патриотическому и нравственного воспитанию молодежи, популяризацию снайперских дисциплин, а также создание новых «продуктовых проектов» как для силовых ведомств, так и для гражданских. «В сфере сотрудничества сторон также будут создание, развитие и продвижение передовых технологий в части стрелкового оружия»,— говорится в сообщении.

Оборонный концерн «Калашников» базируется в Удмуртии. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. Как указано на сайте компании, на долю предприятия приходится порядка 95% производства стрелкового вооружения РФ. После 2021 года финансовые результаты АО не публикуются. Тогда выручка концерна год к году возросла на 52,6% и составила 23,7 млрд руб.

В группу компаний «Калашникова» входят «Ижевский механический завод» (ИМЗ), «Ижевские беспилотные системы» (ИжБС), «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения» (ЦНИИТОЧМАШ) и другие предприятия. Концерн — наследник градообразующего Ижевского оружейного завода (основан в 1807 году).

Напомним, ранее концерн «Калашников» показал участникам 61-го заседания координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны (ПВО) при Совете министров обороны государств-участников СНГ зенитный ракетный комплекс, БПЛА и высокоточное оружие.