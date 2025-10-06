Бастрыкину доложат о деле казанской школьницы, сломавшей позвоночник

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после того, как 17-летняя ученица сломала позвоночник. Об этом сообщает информационный центр СКР.

По данным ведомства, инцидент произошел в ноябре 2023 года на уроке физкультуры в одной из школ Казани: во время выполнения упражнения школьница упала и получила перелом позвоночника. Несмотря на жалобы на сильные боли, скорую помощь тогда не вызвали. Девочка самостоятельно добралась домой, а позже была госпитализирована.

С октября 2024 года расследуется дело по статье 293 УК РФ (халатность).

Анна Кайдалова