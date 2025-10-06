«Успешный успех – это фикция, важнее сохранять человечность»

Основатель большой челябинской компании по производству автохимии LAVR Алексей Лаврик не любит говорить о бизнесе и деньгах. Главным делом своей жизни он считает свой блог, «Школу Разума», детский сад «Выше Радуги» при ней, и недавно открывшийся «неДетский центр». В строительство вложены сотни миллионов рублей, в том числе кредитные средства. При этом об окупаемости речь не идет, по крайней мере в денежном эквиваленте. «Ъ-Южный Урал» спросил у Алексея Лаврика, какую отдачу он получает от инвестиций в гуманную педагогику, почему в строгости невозможно воспитать успешного человека и зачем играть в футбол, если никто не побеждает.

— Алексей, образовательный проект, развитием которого вы уже более пяти лет занимаетесь, включает уже три объекта – «Школу Разума», детсад «Выше Радуги» и «неДетский центр». Чем вас так увлекает сфера частного образования?

— Мы не называем наше дело «образовательным проектом». Это в первую очередь воспитательный проект. Он рассчитан не только на развитие детей, но и на воспитание их родителей. Я считаю, главное, чему должен научиться взрослый человек, – воспитывать самого себя, только тогда он может помочь ребенку. Я верю, что, если каждый из нас примет и будет транслировать идеи человечности, поток абсурда прекратится, и наше общество станет лучше.

Эти идеи мы продвигаем на различных площадках и различными методами. Во-первых, в моем блоге в социальной сети мы рассказываем о гуманной педагогике, приглашаем интересных спикеров, записываем подкасты. Также мы развиваем институт наставничества — учим успешных людей, как они могут поделиться своим опытом и ресурсами с детьми, которые нуждаются в помощи. «Школа Разума» с детским садом «Выше Радуги» и «неДетский центр» – это физическое воплощение наших принципов, там мы объединяем участников нашего «соОбщества лАвр» в оффлайне.

— Верно ли, что школа, детсад работают по методике Монтессори? Чем они отличаются от общеобразовательных школ?

— Да, мы реализуем принципы Монтессори. Я познакомился с этой методикой, когда у меня появился младший сын. «Школа Разума», куда ребенок приходит в шесть месяцев и откуда уходит в 18 лет, работает четвертый год. Для гармоничного развития у детей должна быть свобода передвижения, не должно быть жестких границ – как физических, так и психологических. У нас, например, не закрываются двери. Школа спроектирована так, чтобы детям было комфортно, там создана разнообразная визуальная и сенсорная среда. Сделаны «станции» — пространства для знакомства с разными предметами, чтобы ребенок сам выбирал, чем ему хочется заняться сегодня – математикой, географией или биологией. Детям нужно учиться субъектности, получать знания из окружающей среды самостоятельно, а не по принуждению учителя. Сейчас к комплексу пристраивается «Шкодик» — название образовано от слов «школа» и «детский садик» — помещение, где будут размещаться мастерские и детское кафе. Там мальчишки и девчонки смогут заниматься творчеством, осваивать разные профессии на практике.

Если в двух словах, мы придерживаемся принципов гуманной педагогики. У нас нет оценок в привычном школьном понимании. Ребенку ничего не навязывается, например, выбрать будущую профессию он может только самостоятельно. Старшие и младшие дети воспитываются вместе – таким образом с малых лет они учатся наставничеству, терпеливому и бережному отношению к окружающим.

Мы организуем спортивные мероприятия, но правила отличаются от тех, что есть в традиционных командных играх. У нас есть футбольные турниры, но они очеловеченные. Например, когда забили гол, все игроки бегут и поддерживают вратаря. Если кто-то кого-то случайно толкнул, поставил подножку или случилась несправедливость, мы останавливаем игру, обсуждаем случившееся, ребята извиняются и жмут друг другу руки.

— Сколько детей воспитываются в вашей «Школе Разума»?

— Сейчас у нас примерно 140 детей школьного возраста и 80 дошкольников.

— Могут ли в «Школу Разума» поступить дети из общеобразовательных организаций?

— Некоторым детям, которые воспитаны в традиционной парадигме сложно адаптироваться к нашим условиям. Им нужны рамки, которые структурируют и иногда принуждают. Таких детей, к сожалению, видно, и мы рекомендуем им продолжать обучение в общеобразовательной школе. Некоторые родители, которые интересуются образовательной системой Монтессори, бронируют ясли прямо с рождения ребенка и приносят к нам его уже в шесть месяцев. При отборе воспитанников мы смотрим не только на детей, но и на родителей. Готовы ли они активно включаться в воспитательный процесс.

— Как воспитанники сдают ОГЭ и ЕГЭ?

— Прекрасно сдают.

— Алексей, вы ведь предприниматель, начинали бизнес в России в 2000-е. Всякое повидали, думаю. Вы считаете, воспитанные по системе Монтессори дети смогут конкурировать в наших жестких реалиях, быть успешными людьми?

— Меня иногда зовут провести бизнес-семинары. Я всегда стараюсь продвигать свою идею о предпринимательстве со смыслами. Деньги и ресурсы – это одна составляющая бизнеса, вторая — то, какую роль ты играешь, какие смыслы несешь. И я считаю, именно вторая составляющая самая важная. Мне кажется, главная цель человека – духовное развитие, служение обществу, окружающей среде, а не зарабатывание денег. И детей мы хотим воспитать с верой в эту идею. Успешный успех – это фикция, важнее сохранять человечность, с любовью и вниманием относиться к своему делу, и тогда все будет получаться. Только так человек может быть счастливым и уверенным в ценности своего труда, а это и есть настоящий успех.

— В какую сумму вам обошлось строительство «Школы Разума»?

— Мы вложили около 500 млн рублей. Рассчитались с долгами только в этом году. «Шкодик» обойдется еще примерно в 100 млн рублей, наверное. Значительная часть этих денег – кредитные. Мы сначала ввязались, потом поняли, куда. Строили в самые тяжелые годы, начинали в разгар ковида. Я считаю, то, что получилось – это маленький подвиг нашей семьи. Мечта о создании «Школы Разума» стала стимулом для развития бизнеса – деньги на это все надо ведь где-то брать.

— Вы получаете прибыль от «Школы Разума»?

— У нас изначально была договоренность с педагогами. Наша семья построила школу, но мы безвозмездно передаем этот объект им. Они не платят за аренду, наоборот, мы выделяем дотации и помогаем чем можем. При этом я как инвестор ничего не диктую директору школы и не являюсь управляющим. У меня статус активного родителя. Я вместе с другими взрослыми организую активности, веду «Клуб отцов», проводим спортивные мероприятия. Я плачу за обучение своего сына и не влияю на кадровую политику школы.

— Расскажите о вашем новом проекте, который вы запустили в этом году – «неДетском центре».

— Когда «Школа Разума» была достроена, я в течение двух месяцев был беспечен и счастлив, а потом захотелось сделать еще один семейный проект. И все началось заново. Мы купили помещение на улице Курчатова и начали создавать «неДетский» центр. Вложили в него еще Около 300 млн руб. Он открылся в сентябре. Это штаб-квартира социального проекта нашей семьи, компании и всего «соОбщества лАвр». Там есть скалодром, ниндзя-парк, творческие мастерские и множество других локаций для взаимодействия родителей и детей. Мы создали там «Школу наставников», «Родительскую лабораторию», проводим гитарники, у нас есть «неКнижный клуб».

— Так, я поняла, воспитательные проекты – это не бизнес для вас. Но ведь есть команда, которая занимается продвижением, маркетингом. Как вы ставите им задачи?

— Меня мои сотрудники постоянно спрашивают: в чем наш конечный продукт, какие мы можем выбрать параметры для измерения эффективности. У меня ответ один: «Наш конечный продукт – это судьбы людей». Если мы смогли донести до родителя идеи человечности, то мы смогли повлиять на судьбу его ребенка. Если мы воспитали наставников и смогли масштабировать наши идеи в обществе, то сделали мир лучше. По-моему, это прекрасная и единственно важная задача.

— Кто аудитория ваших проектов?

— Очень разные люди. На мой взгляд, чаще всего откликаются на наши ценности не те, кто очень богат, а те, кто отчаянно хочет добра для своих детей, у кого было сложное детство, кто умеет задавать вопросы и наблюдать действительность. Это самые благодарные и включенные люди. Их не надо уговаривать.

— Вы вовлекаете своих детей в работу «Школы Разума» и «неДетского центра» и «соОбщества лАвр»? Хотели бы вы, чтобы это стало делом вашей семьи?

— Наши дети понимают нас и разделяют наши ценности. Мы надеемся, что они, как и мы, не смогут по-другому. Я хочу, чтобы они все делали сообща. Это важный опыт для нашей семьи, который показывает, что не деньги рулят, а отношения и любовь.

— Ваши идеи о человечности и гуманном воспитании повлияли на ваш стиль управления в компании LAVR?

—Одна из моих целей – повлиять на компанию, на ценности наших сотрудников. Надо сказать, это непросто, потому что бизнес живет по другим законам. Но однажды я сказал себе, что не могу быть разным в разных ситуациях. Я должен быть верен себе и своим ценностям. Например, мы не поощряем употребление алкоголя на корпоративных мероприятиях, потихоньку исключаем мат из практики общения. Мы вовлекаем сотрудников и их семьи в наши активности. И я замечаю, что отношение людей к работе меняется. Я могу, например, сказать на совещании: «Пожалуйста, сделайте свою работу хорошо. Я не Rolls-Royce купить хочу, мне школу достроить надо». И я могу надеяться, что все понимают, о чем речь.

