В Челябинске УФАС выявило недобросовестную конкуренцию на рынке бытовой химии

Управление ФАС России по Челябинской области возбудило дело по признакам недобросовестной конкуренции на рынке бытовой химии. ООО «Зеленая мануфактура» подозревается в копировании упаковки конкурента, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Заявление о нарушении закона «О защите конкуренции» направило ООО «Челябхимсинтез». Представители компании сообщили, что организация-конкурент скопировала дизайн продукции — жидкости для розжига в ПЭТ-бутылках объемом 0,5 л.

В результате Челябинское УФАС выявило ряд признаков имитации, в том числе полное совпадение цветовой гаммы этикеток, идентичное размещение текста и шрифтов, одинаковая форма бутылок, схожий состав продукции, а также совпадающие предупреждения и инструкции.

Рассмотрение антимонопольного дела назначено на 5 ноября. В случае признания нарушения компании может грозить штраф и предписание об устранении нарушений антимонопольного законодательства.