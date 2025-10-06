Пермский госархив политической истории возглавит экс-чиновник департамента внутренней политики
Директором Пермского государственного архива социально-политической истории (ПермГАСПИ) станет Евгений Миронов, сообщает газета «Звезда» со ссылкой на источник. Сейчас он является заместителем руководителя агентства по делам архивов Пермского края.
Директор ПермГАСПИ, экс-глава администрации губернатора Пермского края Сергей Неганов скончался 6 сентября. Он возглавлял архив с 2015 по 2025 год.
Евгений Миронов окончил историко-политологический факультет Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) в 2005 году. До 2013 года работал в департаменте внутренней политики администрации губернатора Пермского края. Его же ранее возглавлял господин Неганов.
Господин Миронов был также заместителем председателя (2013–2018) и секретарем (2018–2022) избирательной комиссии Перми. С 2023 года является заместителем руководителя агентства по делам архивов Пермского края.