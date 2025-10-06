Врачи РКБ №1 в Удмуртии удалили осколок участнику СВО в районе бедренной артерии

Хирурги РКБ №1 удалили осколок участнику СВО, получившему множественные ранения конечностей и грудной клетки на боевом задании. Инородный предмет находился в районе бедренной артерии левой ноги. Об этом сообщили в минздраве Удмуртии.

Осколочные ранения 21-летний военнослужащий в августе. Ему оказали помощь в военном госпитале. «Однако через некоторое время у бойца появились стойкие колющие боли в левой ноге»,— говорится в сообщении. Пострадавший был направлен в РКБ №1 на углубленное обследование.

Врачи обнаружили у солдата трехмиллиметровый осколок между бедренной артерией и веной, что угрожало пациенту «повреждением магистральных сосудов и массивным кровотечением».

Хирурги провели участнику СВО операцию: удалили осколок, сохранив целостность сосудисто-нервного пучка. Послеоперационный период прошел без осложнений. Военнослужащий продолжает наблюдаться у врачей и продолжает восстановление.

В региональном минздраве уточнили, что с начала года через стационары Удмуртии прошли 1,7 тыс. участников СВО.