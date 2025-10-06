В Оренбуржье суд рассмотрит дело о незаконном обороте наркотиков

В Ленинский районный суд Орска направлено уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств» и ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере». Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

По версии следствия, в июле обвиняемый незаконно собрал фрагменты дикорастущего наркосодержащего растения массой свыше 160 г и хранил их на чердаке садового домика. Возле одного из домов на проспекте Мира он сбыл часть наркотиков своему знакомому.

Руфия Кутляева