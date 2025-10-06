Дефицит бюджета Новосибирска планируется сократить на 0,5 млрд рублей

Власти Новосибирска планируют сократить дефицит городского бюджета 2025 года почти на треть. Это следует из проекта решения предстоящей сессии горсовета.

Согласно документу, мэрия предложила увеличить доходы бюджета со 106,78 млрд руб. до 106,97 млрд руб. Одновременно расходы планируется сократить со 108,46 млрд руб. до 108,18 млрд руб. В результате дефицит уменьшится примерно на 0,5 млрд руб., до 1,21 млрд руб.

Предыдущий раз горсовет Новосибирска утверждал корректировку бюджета 2025 года в мае. Очередная сессия назначена на 22 октября.

Валерий Лавский