Аудит выявил нарушения на 728,3 млн рублей в бюджете Абзелиловского района

Контрольно-счетная палата Башкирии выявила нарушения на 728,3 млн руб. по итогам проверки в Абзелиловском районе, сообщил глава администрации Айрат Аминев в соцсетях.

По словам чиновника, основные нарушения касаются земельных вопросов (сельхозугодья незаконно распроданы под строительство коттеджей), работы учреждений (Центр общественной безопасности прекратил деятельность, а Транспортное управление ее и не начинало), исполнительной дисциплины (не поставлено на баланс оборудование для школ) и нецелевого расходования средств (были потрачены деньги на получение лицензии для недостроенной школы).

«Хочу сразу пояснить: эти средства не были похищены. Они направлены на дороги, ремонты и благоустройство, но их освоение сопровождалось нарушениями — в аукционных процедурах, условиях муниципальных контрактов и соглашений с министерствами»,— написал господин Аминев в Telegram-канале.

Идэль Гумеров