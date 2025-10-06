В Челябинской области оборот розничной торговли в январе-августе вырос на 7,5%

В январе-августе 2025 года оборот розничной торговли в Челябинской области составил 866,4 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 7,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В августе годовой рост составил 14,1%, до 120,3 млрд руб., сообщает Челябинскстат.

В структуре оборота розничной торговли доля продуктов питания составила 45%, непродовольственных — 55%. Годом ранее было 46% и 54% соответственно. Оборот торговли пищевыми продуктами в январе-августе вырос в сопоставимых ценах на 1,5%, непродовольственными товарами — на 12,5%.

Оборот общественного питания за восемь месяцев увеличился на 4,1% в годовом выражении и составил 50,8 млрд руб. В августе по сравнению с августом прошлого года показатель сократился на 4,2%, до 6,2 млрд руб.

Рынок платных услуг в январе-августе 2025 года увеличился в сопоставимых ценах всего на 1,6%, до 227,9 млрд руб. В августе оборот составил 22,8 млрд руб., что на 1,9% превышает показатель августа прошлого года.