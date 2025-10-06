На строительство и модернизацию электросетей в Высокой Горе выделили 1 млрд

В селе Высокая Гора, под Казанью, на строительство и модернизацию электросетей на объектах распределительных сетей филиала «Приволжские электрические сети» выделят свыше 1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные на сайте госзакупок.

Проект включает строительство и реконструкцию 347 объектов электросетевого хозяйства. Подрядчику необходимо выполнить работы — от проектно-изыскательских и геодезических исследований до монтажных и пуско-наладочных операций. Также предусмотрено благоустройство и озеленение территорий после завершения строительства.

Кроме того, в перечень задач входят кадастровые и градостроительные процедуры: оформление земельных участков, установление охранных зон, получение технических условий и разработка проектной документации. Работы должны завершиться до декабря 2026 года.

Заказчиком выступает АО «Сетевая компания» — территориальная сетевая организация, которая занимается передачей электрической энергии и технологическим присоединением потребителей к электрическим сетям в Татарстане.

Анна Кайдалова