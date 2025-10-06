Прокуратура устанавливает причины отсутствия тепла в домах Рубцовска

В третьем по численности населения городе Алтайского края, Рубцовске, органы прокуратуры начали проверку в связи с отсутствием тепла в ряде жилых домов и социальных объектов. Причиной перебоев стали порывы в сетях теплоснабжения, говорится в сообщении прокуратуры региона.

«Осуществляется контроль хода выполнения ремонтных работ, фиксируются факты снижения температуры воздуха в квартирах жителей домов в целях последующего принятия мер прокурорского реагирования»,— рассказали в надзорном ведомстве о ходе проверки.

Мэрия Рубцовска в минувшее воскресенье опубликовала график подключения в общей сложности 225 объектов, включая 119 многоквартирных домов. Согласно документу, их подключение должно быть завершено 7 октября.

«По информации СГК, для скорейшего восстановления теплоснабжения задействованы все силы и ресурсы теплоснабжающей организации. К работам также привлечены подрядные организации… Бригады работают в круглосуточном режиме, и благодаря их усилиям тепло уже поступает потребителям»,— говорится в пресс-релизе мэрии от 5 октября.

В начале октября «Сибирская генерирующая компания» сообщала о том, что в 2025 году меняет, строит и обновляет в Рубцовске около 12 км сетей. На ремонт теплосетей ее городское подразделение направило около 240 млн руб., что почти в три раза больше, чем в 2024 году.

