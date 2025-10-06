С начала года из Челябинской области в Китай экспортировали 42 тыс. тонн зерна

Из Челябинской области за девять месяцев экспортировано 185,7 тыс. т зерна, овощей и фруктов. Кроме того, за этот период в разные страны были отправлены 21,2 млн паллетов, саженцев различных культур и срезов цветов, а также 27,5 тыс. кубометров лесоматериалов, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

На Китай пришлась пятая часть всего экспорта. Туда из Челябинской области направили 42 тыс. т зерна, продуктов его переработки и масличных культур, а также 5,2 тыс. кубометров лесоматериалов — обрезной доски. Растительную продукцию отправили еще и в Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Армению, Германию, Польшу, Южную Корею и Арабские Эмираты.

Перед отправкой продукцию проверили на наличие карантинных вредителей.