На 12 лет колонии осудили новосибирца за оправдание теракта в «Крокусе»

2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор в отношении местного жителя Олега Швецова по делу о публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, фигурант дела, находясь в СИЗО-3, в ходе общения с осужденными о теракте в «Крокус Сити Холл» «высказал свои положительные эмоции в отношении этих событий и желание совершения большего количества таких актов».

Подсудимому назначили 12 лет колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год и 10 месяцев. Преступление было выявлено сотрудниками оперативного управления ГУФСИН России по Новосибирской области и УФСБ региона.

Александра Стрелкова