В Магнитогорске в ДТП с маршруткой и пожарной машиной пострадали трое детей

Сотрудники Госавтоинспекции Магнитогорска устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием пожарного автомобиля и маршрутного автобуса. Пострадали трое детей, сообщает пресс-служба ГАИ города.

ДТП произошло днем 4 октября на проспекте Ленина. Пожарный автомобиль «Урал», следуя на вызов со включенными световыми и звуковыми спецсигналами, при пересечении регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора столкнулся с маршруткой ГАЗ, которым управлял 36-летний водитель.

В момент ДТП в маршрутном такси находилось восемь пассажиров. Из них трое несовершеннолетних получили телесные повреждения. По факту аварии проводится административное расследование.