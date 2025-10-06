В НГУ создали прототип цифрового помощника врача на основе ИИ

Ученые Центра искусственного интеллекта НГУ разработали прототип системы поддержки принятия врачебных решений «Цифровой помощник врача "Доктор Пирогов"». Разработка содержит информацию о 250 основных заболеваниях, рассказали в университете.

«Мы ставили перед собой задачу: снизить рутинную нагрузку на врача и сократить длительность приема пациента без потери качества. Система способна обеспечивать консультационное сопровождение и осуществлять поддержку принятия врачебных решений при оказании первичной медицинской помощи по широкому кругу врачебных направлений»,— пояснил руководитель проектов в Центре искусственного интеллекта НГУ Владимир Иванисенко.

По оценке разработчиков, «Доктор Пирогов» особенно будет полезен для врачей из сельской местности и отдаленных территорий, где не хватает узких специалистов и нет возможности на месте проанализировать лабораторные данные. Таким образом повысится качество первичной диагностики и лечения, а нагрузка на сельского врача снизится за счет интерпретации сложных клинических данных искусственным интеллектом.

При создании прототипа использовались наработки и исследования Института цитологии и генетики СО РАН. Система «Доктор Пирогов» объединяет знания по 20 врачебным специальностям, включая терапию, кардиологию, эндокринологию, неврологию, гастроэнтерологию, инфекционные болезни, педиатрию, онкологию, психиатрию и другие. Клинические испытания системы «Доктор Пирогов» начнутся в следующем году.

Как писал «Ъ-Сибирь», НГУ вошел в топ-10 лучших инженерных вузов России от аналитического центра «Эксперт». Авторы рейтинга проанализировали научно-технологические достижения более 190 российских университетов.

Михаил Кичанов