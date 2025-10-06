Студенты ПГГПУ создали первые коми-пермяцкие эмодзи

В рамках проекта «Julim(дзулим)» выпускники и студенты ПГГПУ создали коми-пермяцкие эмодзи. Найти их можно в telegram-канале проекта. Первым на эту запись обратила внимание интернет-газета «Текст».

По словам авторов, это первые в мире коми-пермяцкие эмодзи. Проект «Julim» направлен на популяризацию коми-пермяцкого языка, рассказывает о фестивалях и традициях Коми-Пермяцкого округа.

«К сожалению, язык коми-пермяков и их народные традиции в настоящее время претерпевают сильные изменения, многое забывается и перестает быть ценностью. Но есть такие места, где сохранились и тесно переплелись народные традиции и мифологические представления коренных жителей. Именно об этом мы и рассказываем», — писали авторы проекта в своем канале.