Челябинская область в топ-40 регионов по материальному благополучию населения

Челябинская область получила 61 балл в рейтинге регионов по материальному благополучию населения в 2024 году. Южный Урал занял 39 место согласно подсчетам «РИА Новости».

С 2023 года область набрала 12 баллов, увеличив результат с 49 баллов до 61. При этом регион ухудшил позиции, опустившись на две строки вниз.

В топ списка попали Ямало-Ненецкий (100 баллов в 2024 году; 100 баллов в 2023-ем), Ханты-Мансийский (99,3; 93,7) округа и Магаданская область (99,1; 98,4). Аутсайдерами рейтинга стали республики Ингушетия (2,7; 2,3), Тыва (16; 7,2) и Чеченская (21,7; 16).

При подсчетах учитывались следующие показатели: отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг; среднемесячный объем вкладов и других привлеченных средств физических лиц (с учетом счетов эскроу) в банках на одного жителя; доля населения с доходами ниже границы бедности; доля семей, которые могли купить квартиру в ипотеку; доля населения с доходами свыше 60 тыс. руб. в месяц.

Виталина Ярховска