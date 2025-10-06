В Сирии подвели итоги первых парламентских выборов после свержения режима

Первые парламентские выборы после свержения режима бывшего президента Башара Асада прошли в Сирии 5 октября. Выборы были непрямыми, сообщает NHK, 70 членов парламента назначены временным президентом страны Ахмедом аш-Шараа, еще 140 избирались выборщиками из состава избирательных комиссий, сформированных правительством страны. Количество зарегистрированных выборщиков составляло около 6 тыс., они рассмотрели 1570 кандидатов в депутаты.

Правительство Сирии считает, что проведение всеобщего голосования «пока невозможно из-за трудностей точной регистрации избирателей». Кроме того, прямое голосование в некоторых районах страны пришлось бы отложить из-за соображений безопасности. В числе таких районов – северо-восточные провинции, контролируемые курдами, а также южные территории, где ранее «произошли столкновения между бедуинскими племенами и религиозным меньшинством друзов».

Сначала парламентские выборы были запланированы на 15–20 сентября. Однако избирательная комиссии «по логистическим причинам» перенесла их на начало октября.

Влад Никифоров