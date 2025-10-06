AP: губернатор Орегона оспорит в суде отправку войск Нацгвардии в штат

Губернатор американского штата Орегон Тина Котек заявила, что намерена оспорить решение Белого дома о переброске 200 бойцов Национальной гвардии в ее штат. Она также настаивает, что подобное решение «не согласовывалось ранее с федеральным правительством», сообщает AP News.

Агентство уточняет, что переброска военнослужащих в Орегон состоялась после того, как «суд заблокировал инициативу президента Дональда Трампа об отправке войск в Портланд». Решение, касающееся Орегона, будет рассматривать тот же состав суда.

Ранее суд заблокировал решение Белого дома использовать солдат Национальной гвардии для подавления протестов у здания иммиграционной и таможенной полиции в Портленде. Адвокаты Портленда назвали действия властей «политически мотивированными и необоснованными», а решение Дональда Трампа — местью за «слишком либеральную политику» местных властей. Орегон является «штатом-убежищем». Местные законы ограничивают сотрудничество с национальным правительством в обеспечении соблюдения иммиграционного права.

Влад Никифоров