На юге Приангарья из-за снегопада обесточено около 5 тысяч жилых домов

Из-за снегопада, прошедшего в ночь с 5 на 6 октября, в Иркутском районе оказались обесточенными восемь населенных пунктов и девять садоводств. Всего более 2150 домов, в которых проживают около 8,5 тыс. человек. Кроме того, аварийное отключение электроснабжения зафиксировано в 2723 домах частного сектора Иркутска, сообщает губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

По информации главы региона, локальные отключения также наблюдаются в городе Шелехов и Шелеховском районе. Электроснабжение будет восстанавливаться «постепенно после улучшения погоды и проведения специалистами осмотров линий и оборудования».

Помимо отключения линий электроснабжения снегопад повлиял на транспортное сообщение внутри региона. Для большегрузного транспорта и автобусов введено ограничение движения на федеральной трассе Р-258 «Байкал» на участке с 45 по 100 км.

Влад Никифоров