Пермская турфирма останется с одним теплоходом

Как стало известно «Ъ-Прикамье», пермская турфирма «Кубань» передает теплоход «Василий Чапаев» другому оператору круизов – пермскому ООО «Волна». Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили источники на туристическом рынке. В число учредителем обеих компаний входит сын Михаила Антонова Филипп. Двухпалубный теплоход «Василий Чапаев» находится в ведении турфирмы «Кубань» с 2021 года. Теперь во флоте компании осталось только одно судно — «Александр Фадеев». Сейчас на официальном сайте турфирмы «Кубань» открыты продажи на круизы обоих теплоходов.

Директор ООО «Кубань» Евгения Бурдина сообщила «Ъ-Прикамье», что пока теплоход «Василий Чапаев» официально не передан другой компании. При этом от комментариев по поводу дальнейших планов эксплуатации судна госпожа Бурдина воздержалась. Связаться с Михаилом и Филиппом Антоновыми «Ъ-Прикамье» не удалось — они не ответили на телефонные звонки. По данным «Ъ-Прикамье», передача судна другой компании произошла на фоне разногласий Михаила Антонова с соучредительницей ООО «Кубань». Согласно Rusprofile, 50% долей организации принадлежат Анне Гуляевой, остальные 50% находятся во владении Филиппа Антонова.

Кроме этого, по данным «Ъ-Прикамье», еще одно судно — четырехпалубный теплоход «Федор Панферов», ранее принадлежавший ООО «Лазурит», близкий к структурам Михаила Антонова, также был передан компании ООО «Волна».