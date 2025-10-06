Светлана Шарпф назначена и. о. министра экономразвития Новосибирской области

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников ушел в отставку. И. о. министра назначена Светлана Шарпф, сообщил на оперативном совещании 6 октября первый вице-премьер Новосибирской области Владимир Знатков.

«С 6 октября исполнять обязанности министра экономического развития будет Шарпф Светлана Леонидовна. Удачи вам на новом месте»,— представил господин Знатков нового руководителя ведомства.

Лев Решетников возглавлял минэкономразвития региона с мая 2019 года. Сменившая его Светлана Шарпф до этого назначения занимала пост начальника контрольного управления Новосибирской области.

Валерий Лавский