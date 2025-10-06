Франция расследует смерть фотожурналиста Антони Лалликана на Украине

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции начала 5 октября расследование по делу о гибели фотожурналиста Антони Лалликана в зоне боевых действий на Украине. Как сообщает Le Figaro, дело погибшего «от удара беспилотника» корреспондента расследуется «по факту военных преступлений».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антони Лалликан

Фото: @ALallican Антони Лалликан

Фото: @ALallican

Ссылаясь на данные украинских властей, издание указывает, что французский фотожурналист входил в группу корреспондентов, «сопровождавших подразделение 4-й украинской бронетанковой бригады в районе города Дружковка». Фотограф погиб 3 октября.

С осуждением в соцсетях выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. МИД Украины заявил о намерении «сделать все, чтобы виновные ответили за свои действия».

Влад Никифоров