Франция расследует смерть фотожурналиста Антони Лалликана на Украине
Национальная антитеррористическая прокуратура Франции начала 5 октября расследование по делу о гибели фотожурналиста Антони Лалликана в зоне боевых действий на Украине. Как сообщает Le Figaro, дело погибшего «от удара беспилотника» корреспондента расследуется «по факту военных преступлений».
Антони Лалликан
Фото: @ALallican
Ссылаясь на данные украинских властей, издание указывает, что французский фотожурналист входил в группу корреспондентов, «сопровождавших подразделение 4-й украинской бронетанковой бригады в районе города Дружковка». Фотограф погиб 3 октября.
С осуждением в соцсетях выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. МИД Украины заявил о намерении «сделать все, чтобы виновные ответили за свои действия».