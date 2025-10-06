«Золотое Яблоко» выпустило цифровые финансовые активы на блокчейн-платформе

Сеть магазинов косметики «Золотое Яблоко» объявила о дебютном выпуске собственных цифровых финансовых активов (ЦФА) на блокчейн-платформе «А-Токен» от Альфа-Банка, сообщили в пресс-службе компании. Объем размещения составит 1 млрд руб.

Компания стала первым бьюти-ретейлером в России, вышедшим на рынок ЦФА — этот инструмент она протестирует не только в качестве источника средств, но и как маркетинговый канал: 75-80% покупателями ЦФА во всех отраслях являются женщины, тогда как основная аудитория бьюти-ретейла — женщины. Платформу «А-Токен» компания выбрала за ее большой опыт работы с корпоративными эмитентами разного масштаба.

ЦФА «Золотого Яблока» будут предлагаться только клиентам Альфа-Банка с 6 по 13 октября. Минимальная сумма покупки — 1 тыс. руб. Максимальная сумма инвестиций для неквалифицированных инвесторов по закону ограничена 600 тыс. руб. в год. Инвесторы будут получать ежемесячные выплаты по ставке 17,5% годовых. Все проценты будут выплачиваться на счет инвестора в Альфа-Банке, а тело долга вернется через год после выпуска. Гарантом возврата средств выступает «Золотое Яблоко». Также все инвесторы получат скидки на заказы.

Цифровые финансовые активы (ЦФА) — цифровые аналоги традиционных договоров и ценных бумаг, инструмент создания новых продуктов, не ограниченных классическими рынками капитала. Все операции с ЦФА регулируются ФЗ №259-ФЗ, а права на них фиксируются в блокчейне, что обеспечивает прозрачность рынка. Приобрести ЦФА можно только через лицензированных операторов, включенных в реестр Центробанка РФ, в их числе — «А-Токен» от Альфа-Банка. По данным Cbonds, «А-Токен» занимает лидирующую позицию на российском рынке ЦФА, на него приходится более 1,4 тыс. выпусков на сумму свыше 630 млрд руб., что составляет 50% всего объема ЦФА в стране.

Ирина Пичурина