«Сибирь» потерпела поражение от «Ленинградца» в матче Второй лиги

Футболисты «Сибири» уступили «Ленинградцу» в матче 12-го тура группы «Золото» Второй лиги. Игра состоялась в Рощино (Ленинградская область) 5 октября.

Хозяева открыли счет в самом конце первого тайма, когда игрок «Ленинградца» после серии рикошетов вышел один на один с вратарем новосибирцев. Во втором тайме преимущество «Ленинградца» выросло до 2:0, но на 73-й минуте Алексей Скворцов сократил его до одного мяча. В концовке матча «Сибирь» могла сравнять счет, но Амир Ализаде попал в штангу.

По мнению главного тренера «Сибири» Виктора Тренева, исход матча решили ошибки новосибирцев в обороне.

Поражение со счетом 1:2 отбросило новосибирцев с 20 очками со второго места в турнирной таблице на третье. Впереди пятигорский «Машук-КМВ» (23 очка) и астраханский «Волгарь» (21). В прошедшем туре «Машук-КМВ» сыграл вничью с ивановским «Текстильщиком» (0:0), а «Волгарь» обыграл московский «Велес» (1:0).

Валерий Лавский