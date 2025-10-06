FT: Макрон раскритиковал инициативу «стены дронов» Урсулы фон дер Ляйен

Предложенная председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен инициатива «стены дронов» в Европе подверглась неожиданно резкой критике со стороны лидеров ЕС. Президент Франции Эмманюэль Макрон, в частности, оценивая предложение на саммите стран ЕС в Копенгагене, заявил, что с опаской относится «к слишком общим терминам», сообщает Financial Times.

Президент Франции также поделился сомнениями в том, что для европейцев будут эффективны проекты «железных куполов или стен дронов». «Все гораздо сложнее и изощреннее»,— заключил он.

Господина Макрона поддержали также итальянский премьер-министр Джорджия Мелони и министр обороны Германии Борис Писториус.

План Урсулы фон дер Ляйен по созданию стены беспилотников предполагает создание «многоуровневой противовоздушной обороны» с улучшенными системами обнаружения и отслеживания, а также инновационными и недорогими системами перехвата. Это первый крупный проект Европейской комиссии в области оборонного потенциала. Предполагается, что он станет одним из четырех приоритетных оборонных проектов наряду с улучшением пограничного контроля, усилиями по укреплению противовоздушной и противоракетной обороны и расширением возможностей Европы в области спутниковой разведки и рекогносцировки.

Влад Никифоров