Ким Чен Ын призвал к ускоренному развитию ВМС для защиты суверенитета КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости стремительного развития военно-морских сил для защиты суверенитета страны, сообщило в понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Заявление последовало на борту эсминца «Чве Хён», который демонстрировался в рамках выставки вооружений КНДР.

Глава государства подчеркнул, что в интересах безопасности КНДР «мощная способность ВМС должна демонстрироваться в широком океане, чтобы последовательно сдержать провокацию врагов и нанести контрудар». «Наша партия не позволит даже малейшей приостановки в борьбе за всестороннее и стремительное расширение и повышение боеспособности ВМС, защищающих ядро государственного суверенитета»,— цитирует его агентство.

Эсминец был спущен на воду в апреле и получил имя борца с японскими оккупантами. Водоизмещение «Чве Хён» составляет 5 тыс. т, что делает его самым крупным боевым кораблем ВМС КНДР. Вооружение включает сверхзвуковые стратегические крылатые ракеты и тактические баллистические ракеты.

