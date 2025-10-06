Хабаровские власти запустили проект по социальной адаптации осужденных

В Хабаровске начал работу социальный проект «Готов к свободе», направленный на ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную реабилитацию осужденных, в том числе и бывших. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе правительства региона.

В рамках проекта осужденным, готовящимся к освобождению из мест лишения свободы, условно осужденным, а также освободившимся из мест лишения свободы предусмотрено оказание комплексной помощи. Так, планируется предоставление временного жилья, одежды, продуктовых наборов. Будет оказываться содействие в восстановлении утраченных документов, в трудоустройстве, а также — в возвращении домой, установлении связи с родственниками. Предполагается и оказание психологической помощи.

Всего в рамках проекта планируется оказать социальную поддержку 450 осужденным.

Эрнест Филипповский, Хабаровск