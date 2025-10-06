Сетям выпрямляют расходы

По данным “Ъ”, ФАС внесла в правительство проект постановления, вводящий эталонное регулирование в электросетевом комплексе, против которого долгие годы возражали и ведомства, и рынок. Предполагается, что унификация расходов должна снизить разброс доходности распределительных сетевых компаний, сейчас сильно различающийся по регионам. Разногласия с профильными регуляторами сняты, ожидается, что документ будет принят до конца года. Но потребители и эксперты продолжают указывать на непрозрачность механизма унификации расходов.

ФАС направила в правительство проект постановления о введении эталонного регулирования в электросетевом комплексе, говорят источники “Ъ”, знакомые с обсуждением вопроса. Речь идет об установлении «эталонного» уровня операционных затрат (OPEX) для территориальных распределительных сетевых компаний (ТСО) в регионах.

Собеседники “Ъ” ожидают, что документ будет принят до конца года.

ФАС заявляла о намерении ввести эталоны на OPEX в сетях еще в 2018 году, но сталкивалась с критикой правительства и потребителей. Теперь же 2 октября служба сняла последние разногласия с Минэнерго. В частности, министерство считало, что в проекте постановления не была отражена методология определения самих эталонов и коэффициентов, нормирующих величину эталонного OPEX.

ТСО управляют распредсетями, находящимися в региональной, муниципальной или частной собственности. В РФ насчитывается около 619 региональных распредсетевых компаний. Операционные расходы (в основном зарплата и расходы на ремонт) — это в среднем около 32% от общей выручки (с учетом потерь) сетевой компании. Совокупная необходимая валовая выручка ТСО с учетом потерь в 2025 году составит около 1,72 трлн руб. Доля крупнейших электросетевых организаций на рынке (в основном контролируются госхолдингом «Россети») составляет около 74% от совокупной выручки электросетевого комплекса.

Проект постановления, разработанный ФАС, предполагает поэтапное внедрение эталонов: с 2026 года 30% расходов ТСО должно будет регулироваться по эталонному принципу, в 2027 году — 70%, в 2028 году — 100%. Исключения сделаны только для малых ТСО, моноТСО и расположенных в новых республиках и на изолированных территориях.

В расчетах применяются эталоны затрат по видам оборудования, а также коэффициенты, рассчитываемые в зависимости от региона расположения ТСО, износа сетей, распределения сетей.

При этом ФАС предлагает объединить регионы в 24 кластера в зависимости от географической близости и схожести эталонных затрат. Соответственно, при объединении регионов в кластер может происходить перераспределение расходов от «дорогих» регионов в «дешевые» или наоборот. Так, например, Башкирию предлагается объединить с Пермским краем, Челябинской и Оренбургской областями, что приведет к увеличению OPEX местных ТСО на 55%, или 5,5 млрд руб., относительно утвержденных в 2025 году, следует из протокола разногласий между Минэнерго и ФАС от 2 сентября (“Ъ” видел документ).

Значения эталонов затрат могут пересматриваться раз в три года, к концу 2032 года энергетики должны будут провести анализ и при необходимости пересмотр величины затрат ТСО.

Как утверждают собеседники “Ъ”, знакомые с ходом обсуждения вопроса, вклад эталонов в сетях на рост тарифа на передачу составляет около 3 процентных пунктов в 2026–2028 годах, совокупная выручка распредсетевых компаний за этот период может вырасти на 175 млрд руб.

В ФАС “Ъ” сообщили, что влияние эталонов затрат ТСО на тарифы на услуги по передаче электроэнергии учтено в индексации тарифов сетевых компаний в опубликованном Минэкономики прогнозе социально-экономического развития на 2026–2028 годы. Служба добавила, что дополнительная индексация не потребуется. В «Россетях» сообщили, что переход на эталоны обеспечит объективное распределение тарифного источника на финансирование ремонтов, что будет способствовать снижению износа и сокращению аварийности в сетях.

Однако в «Сообществе потребителей энергии» (объединяет крупную промышленность) указывают на то, что официальных оценок влияния методики до сих пор нет, существуют усредненные данные по стране с впечатляющим, почти полуторакратным приростом выручки сетей за три года. «Эти данные не учитывают действие регуляторных соглашений в ряде регионов, по которым тарифы в ближайшие пять-десять лет будут расти еще быстрее»,— полагают в ассоциации. Там добавили, что прогноз Минэкономики не отражает реальную траекторию тарифов, что делает бюджетное и инвестиционное планирование некорректным: затраты заведомо окажутся недофинансированными, а прогноз — несоответствующим реальному состоянию экономики.

Кроме того, продолжают в сообществе потребителей, существенные вопросы вызывает и сама методология. «Если действующее регулирование эффективнее "эталонов", то почему вместо содержательного анализа структуры тарифов предлагается упрощенный и непрозрачный подход, нетипичный для развитых экономик?» — отмечают там.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим считает, что направленный в правительство документ претерпел лишь косметические изменения, не снимающие вопросы экспертного сообщества к методологической чистоте предлагаемого подхода. Так, логика формирования базы исходных данных, послужившей основой для определения эталонов, по-прежнему является непрозрачной, отмечает он. Спорным также остается вопрос применения коэффициентов устаревания: изношенное оборудование предполагает учет дополнительных расходов по линиям до окончания второго срока эксплуатации, по оборудованию — до окончания третьего срока. «Представляется необходимым ознакомить профессиональное сообщество с примерами, которые послужили обосновывающей базой для дифференциации фактических и эталонных затрат на обслуживание»,— подчеркивает эксперт.

Также, по его словам, остается неясным целевой ориентир предлагаемой методологии.

Так, если целью внедрения принципа эталонов является повышение операционной эффективности электросетей, то необходим понятный тренд на снижение подконтрольных расходов.

«С учетом непрозрачности расчетной базы и отсутствия траектории значимого снижения удельных показателей уверенность в стимулирующем потенциале предлагаемой методологии пока невысока»,— заключает он.

Татьяна Дятел, Анна Тыбинь