Гладков сообщил о перебоях с электричеством в Белгородской области из-за атак ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отключениях электроэнергии в регионе из-за обстрела ВСУ. По его словам, больницы перешли на резервную генерацию. Он назначил срочное заседание правительства.

«Есть повреждения энергетики. Сейчас все аварийные бригады выехали на место. <...> Через час доложу вам, уважаемые жители, какие меры мы предпринимаем для того, чтобы восстановить электроснабжение»,— сказал господин Гладков в видеообращении в Telegram-канале. Сейчас губерантор направляется «к месту прилета», чтобы оценить масштабы инцидента.

По данным Минобороны России, с 12:00 до 20:00 мск над регионом сбили 58 дронов. В результате налета БПЛА были ранены два мирных жителя, среди них 10-летний ребенок.