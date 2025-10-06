Бастрыкину доложат по делу пострадавшей от наезда электросамоката ижевчанки

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовным делам, связанным с жительницей Ижевска, пострадавшей от наезда электросамоката. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В онлайн-приемную председателя СКР пострадавшая обратилась «по вопросу длительного непривлечения к ответственности водителя электросамоката». ДТП произошло в марте 2025 года. Средство индивидуальной мобильности сбило заявительницу на тротуаре в Ижевске. Пострадавшая была доставлена в больницу: в результате аварии ей причинен тяжкий вред здоровью.

После ДТП региональное СУ СКР начало проверку, материалы которой были переданы по подследственности в органы внутренних дел (ОВД). «Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли. Отмечается, что сотрудниками ОВД в возбуждении уголовного дела отказано»,— говорится в сообщении.

После обращения пострадавшей были возбуждены два уголовных дела: по статьям о халатности (ст. 293 УК) и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК). Исполнение поручения председателя СКР поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.