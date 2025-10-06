Проект передачи ижевского экс-кинотеатра «Аврора» под ФОК подготовят к ноябрю

Переговоры по доработанному проекту концессионного соглашения о реконструкции здания бывшего кинотеатра «Аврора» в Ижевске под физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) федеральной сети «Термолэнд» проведут до 3 ноября. Это следует из постановления горадминистрации о возможности концессии с ООО «Ижевск-спорт» на иных условиях, чем предложено инициатором соглашения. Оно опубликовано на сайте муниципалитета.

«Условиями концессионного соглашения предусмотреть обязательство концедента (собственник муниципального имущества.— “Ъ-Удмуртия”) по выплате капитального гранта. По итогам переговоров рассмотреть доработанный ООО “Ижевск-спорт” проект концессионного соглашения в течение 10 дней с момента его получения»,— говорится в документе.

Напомним, в декабре 2024 года городской инвестсовет рекомендовал муниципалитету передать здание бывшего кинотеатра для реконструкции под ФОК московской группе компаний (ГК) «Основа». Организация представила проект спорткомплекса площадью 4,5 тыс. кв. м с четырьмя спортивными залами для различных видов спорта, термальной, восстановительной и водной зонами. Планируемый объем инвестиций — более 1,8 млрд руб.

ООО «Ижевск-спорт» было зарегистрировано в декабре 2024 года. С августа 2025 года учредителем общества является управляющая компания «Термолэнд». «Основа» была зарегистрирована в 2016 году в Москве. Ее уставный капитал составляет 3,5 млрд руб. На сайте девелопера говорится о реализации 20 жилых проектов в Москве. Среди прочего компания управляет санаторием-курортом «Ерино» и экоотелем «Лепота» в Подмосковье. Кроме того, компания развивает федеральную сеть термальных комплексов «Термоленд».

