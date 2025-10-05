Называвшая себя родственницей Шойгу женщина украла у москвичей 100 млн рублей

27-летняя уроженка Узбекистана Шерьехон Османова сменила фамилию на Шойгу, чтобы обманывать москвичей. Она представлялась родственницей секретаря Совбеза России Сергея Шойгу и предлагала жертвам инвестировать деньги в криптовалюту. Так она украла более 100 млн руб., сообщил адвокат троих потерпевших Саид Ярахмедов

«Мы подали заявление в правоохранительные органы с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) в отношении Шерье Шойгу и ее супруга, сменивших фамилию перед совершением преступления»,— рассказал господин Ярахмедов ТАСС.

В разговоре с «РИА Новости» Саид Ярахмедов добавил, что некоторые жертвы отдавали мошеннице более 1 млн руб. Адвокат отметил, что число мошеннических эпизодов и сумма похищенных денег может увеличиться втрое.