В Перми определен подрядчик для строительства крупной транспортной развязки
В Перми определили подрядчика для строительства нового участка улицы Строителей от шоссе Космонавтов до улицы Карпинского. Первым на это обратил внимание портал Ura.ru.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Строительством транспортной развязки займется АО «АБЗ-Дорстрой». Протяженность участка составит 660 м. К нему будет построено еще 756 м съездов и примыканий, а также мост через реку Гарюшку длиной 40 м. Подрядчик должен будет переустроить инженерные сети и сети РЖД. На участке обустроят ливневую канализацию и освещение, будут построены тротуары, пешеходные переходы, велодорожки. Появятся две новые автобусные остановки, светофоры и комплексы фотовидеофиксации.
По данным краевого минтранса, стоимость контракта в ходе торгов осталась прежней — 2,2 млрд руб.
Напомним, возведение перехода «Ул. Строителей — площадь Гайдара» протяженностью 7,2 км ведется с 2019 года и является одним из крупнейших объектов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Проект состоит из четырех этапов. Первый — участок магистрали от ул. Куфонина до ул. Вишерской — был завершен в конце 2021 года. Второй и третий этапы включают в себя строительство участка от ул. Вишерской до площади Гайдара. Четвертый, последний этап — участок от площади Гайдара до ул. Стахановской.