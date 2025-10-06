Твердый знак сообразили на троих

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Клуб «Коммерсантъ» вместе с приложением «Коммерсантъ. Сомелье» запустили новый формат встреч — винные ужины для членов клуба. Проект стартовал 1 октября с ужина «Вино на каждый день» в свежем InOut Bistro в комплексе Roza Rossa. Бренд-шеф Андрей Каплунов представил меню вечера, за винную же составляющую отвечал признанный эксперт Сергей Аксеновский. Его талант превращать дегустацию в увлекательный рассказ позволил гостям не только понять каждое из представленных вин, но и ощутить его связь с каждым блюдом меню. Гостям и хозяевам вечера, среди которых были председатель совета директоров “Ъ” Григорий Левченко (на фото справа), гендиректор “Ъ” Роман Уманский (на фото слева), глава ИРИ Алексей Гореславский (на фото в центре), российский архитектор, идеолог, художник, куратор фестиваля ландшафтных объектов «Архстояние» Антон Кочуркин, а также представители бизнеса, господин Аксеновский не только предложил почувствовать связь между томленым говяжьим языком, битыми огурцами и красным вином, но и угадать каждое из дегустируемых вин — и многие угадывали. Впрочем, гостям компетентно подсказывала креативный продюсер «Ъ. Сомелье» Мария Гореславская. В финале команда гостей, давшая больше всего правильных ответов, получила три бутылки недавно вышедшего, но уже успевшего стать культовым вина — «Твердый Знак» 2020 года урожая от «Винодельни Ведерниковъ».

Евгения Милова