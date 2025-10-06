Европа переходит в космическую оборону

Великобритания и Германия усиливают работу по защите своих спутников на фоне активности российских космических аппаратов. Лондон выделяет почти €600 тыс. на сенсоры против лазеров, а Берлин планирует инвестировать до €35 млрд в создание разведывательных и коммуникационных спутников, систем мониторинга и центров реагирования. Если наметившаяся стратегия создания общеевропейской системы двойного назначения будет реализована, то первые контуры автономного военного присутствия Старого Света на околоземной орбите могут появиться уже к концу текущего десятилетия.

Как сообщило агентство Reuters 3 октября, британское Министерство обороны выделило €573 тыс. на программу по разработке сенсоров для защиты спутников от лазерных угроз в космосе. Инициатива реализуется под эгидой Космического командования Великобритании, созданного в 2021 году при Королевских военно-воздушных силах. Изначально его задачи ограничивались мониторингом орбит и связью с союзниками по НАТО, однако в последние годы акцент больше смещается в сторону защиты от «неустановленных маневров» на орбитах, используемых для спутников связи.

Такая переориентация была вызвана растущей озабоченностью Лондона действиями России в космическом пространстве. В британском оборонном ведомстве прямо заявляют, что российские спутники-инспекторы регулярно сближаются с их аппаратами для разведки, создания помех и попыток ослепления лазером. Глава Космического командования генерал Пол Тедман подтверждает, что попытки глушения и перехвата сигналов со стороны российских аппаратов фиксируются каждую неделю.

В ответ на эти вызовы в рамках новой программы была сформирована группа ведущих технологических компаний, в которую, в частности, вошли BAE Systems, Inmarsat и Surrey Satellite Technology. Им поручена разработка комплексной системы защиты спутников от различных современных угроз — от кибератак до воздействия наземных лазерных комплексов и микроволновых импульсов. Отметим, что Великобритания пока располагает всего шестью специализированными военными спутниками, в то время как у США, России и Китая их более сотни. В 2026 году британцы планируют запуск седьмого аппарата — спутника Skynet 6A для связи и разведки.

Германия подошла к этому вопросу более системно, объявив в конце сентября о намерении инвестировать до €35 млрд к 2030 году. Их направят на создание разведывательных и коммуникационных спутников, систем мониторинга и центров оперативного реагирования, чтобы тем самым усилить защиту своих спутников и повысить независимость в космической сфере.

За реализацию этих планов отвечает Космическое командование бундесвера. Ему подчинен Центр космической осведомленности — совместный проект с гражданским Германским центром аэрокосмических исследований (DLR). В приоритете — защита военных спутников связи, радиолокационных систем и аппаратов оптического наблюдения. По данным Der Spiegel, Берлин также намерен развернуть мобильные станции радиоэлектронного контроля, которые смогут фиксировать попытки глушения сигналов или воздействия на спутники с орбиты.

В немецком Минобороны, как и в британском, прямо связывают активизацию космических программ с конфликтом на Украине, который продемонстрировал уязвимость этих систем, но вместе с тем показал и ощутимый рост зависимости военных от орбитальной разведки и связи. А то, что поначалу выглядело как ситуативная реакция на действия российских спутников, постепенно превратилось в политическое и бюджетное обоснование для создания европейских систем двойного назначения в сферах связи, разведки и наблюдения. И если планы Берлина и Лондона будут реализованы, к концу нынешнего десятилетия Европа уже получит первые контуры собственной орбитальной военной сети.

Дмитрий Сотак